Армия России разбомбила завод по сборке БПЛА в Киеве Минобороны РФ: ВС ударили по предприятию «Фанплит» в Киеве

Российские войска нанесли удар по предприятию «Фанплит» в Киеве, где собирают беспилотники «Файер Пойнт-2», сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. На предприятии также собирают и хранят компоненты для боевых частей дронов.

Предприятие замаскировано под гражданское производство фанеры и мебели, что позволяет скрывать истинное назначение объекта от разведки и легально перемещать грузы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 178 украинских беспилотников над регионами России. По данным Минобороны, БПЛА сбили над территориями Брянской, Калужской, Ростовской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Крым и Адыгею. БПЛА сбили и над акваториями Азовского и Черного морей.

До этого сообщалось, что российская армия за сутки атаковала логистические узлы, объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины. Также были поражены места дислокации украинских войск и иностранных наемников.