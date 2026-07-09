ВС РФ ударили по логистике и инфраструктуре ВСУ

ВС РФ за минувшие сутки нанесли удары по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также по пунктам дислокации украинских формирований и иностранных наемников, сообщили в Минобороны России. Под удары также попали склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также места хранения беспилотных аппаратов дальнего действия.

В ведомстве уточнили, что огневое поражение осуществлялось оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Всего удары наносились по объектам в 142 районах.

Ранее сообщалось, что ВС РФ, используя беспилотные летательные аппараты «Герань», нанесли удары по железнодорожным локомотивам в Днепропетровской и Харьковской областях. Пораженные составы транспортировали вооружение для украинской армии. Все цели были успешно поражены.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы России установили контроль над ключевыми транспортными артериями, по которым передвигаются украинские военные в регионе. В частности, ВСУ больше не могут использовать дорогу, связывающую Херсон и Николаев.