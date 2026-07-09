Армия России разбомбила локомотивы с оружием ВСУ Минобороны: ВС России ударили по локомотивам с оружием ВСУ в Харьковской области

Вооруженные силы России с применением БПЛА «Герань» ударили по железнодорожным локомотивам в Днепропетровской и Харьковской областях, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в МАКСе. В ведомстве подчеркнули, что составы перевозили вооружение для украинской армии.

В результате ударов все цели поражены, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины отступают из населенного пункта Земляной Яр в сторону Юрченково и его окрестностей в Харьковской области. Отход ВСУ происходит на фоне активных действий ВС РФ у соседнего Белого Колодезя. По словам Марочко, российские бойцы почти полностью контролируют Земляной Яр.

До этого источник в российских силовых структурах рассказал, что командование ВСУ перебросило в район Волчанска Харьковской области мобилизованных военнослужащих, не завершивших базовую подготовку. Речь идет о подразделениях 57-й бригады, которые были направлены для удержания поселка Белый Колодезь.