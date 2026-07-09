Стало известно о массовом отступлении ВСУ в Харьковской области Марочко: ВСУ бегут из Земляного Яра под натиском российских войск

Подразделения Вооруженных сил Украины отступают из населенного пункта Земляной Яр в сторону Юрченково и его окрестностей в Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Отход ВСУ происходит на фоне активных действий армии Российской Федерации у соседнего Белого Колодезя, уточнил он. По словам Марочко, подразделения ВС РФ в настоящее время почти полностью контролируют Земляной Яр.

Украинские боевики отступают из Земляного Яра в юго-восточном направлении — непосредственно в населенный пункт Юрченково и его окрестности, поскольку здесь есть ряд стратегических высот. <...> Пытаются таким образом использовать рельеф местности в своих корыстных целях, — уточнил военный аналитик.

Ранее источник в российских силовых структурах рассказал, что командование ВСУ перебросило в район Волчанска Харьковской области мобилизованных военнослужащих, не завершивших базовую подготовку. Речь идет о подразделениях 57-й бригады, которые были направлены для удержания поселка Белый Колодезь.