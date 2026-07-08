ВС России парализовали логистику ВСУ в Херсонской области Сальдо: ВС РФ взяли под огневой контроль движение ВСУ в Херсонской области

Российские войска взяли под огневой контроль основные маршруты движения Вооруженных сил Украины в Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало.

По словам Сальдо, военные держат под огневым воздействием пути передвижения противника на правом берегу. В частности, ВСУ лишились возможности использовать дорогу Херсон — Николаев.

Огневой контроль — когда движение полностью парализовано, когда дорога для противника становится смертельной в каждую минуту, — пояснил политик.

Ранее Сальдо объяснял, что иностранные наемники, выступавшие за ВСУ на Херсонском направлении, никогда не играли существенной роли. Реальная ценность этих формирований заключалась не в военной мощи, а в возможности транслировать на Запад историю о международном единстве вокруг Украины.

До этого сообщалось, что группировка войск «Север» освободила село Петро-Ивановка в Харьковской области. Штурмовые подразделения 69-й мотострелковой дивизии выбили украинские формирования из населенного пункта в северо-западной части Купянского района.