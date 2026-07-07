Группировка войск «Север» освободила село Петро-Ивановка в Харьковской области, сообщил Telegram-канал «Северный ветер». Штурмовые подразделения 69-й мотострелковой дивизии выбили украинские формирования из населенного пункта в северо-западной части Купянского района.

Для удержания позиций украинское командование задействовало на этом участке группы наемников из испаноязычных стран. Но две из них в разное время отказывались выполнять боевые приказы. По данным канала, занятие Петро-Ивановки расширяет зону контроля российских сил в регионе и вынуждает противника перебрасывать дополнительные силы с других направлений, в том числе из района Купянска.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские войска уничтожили автозаправочные станции и цистерны с топливом, использовавшиеся в интересах подразделений ВСУ, в ряде населенных пунктов оккупированной части ДНР. В частности, цели поражены в Краматорске.

До этого источник в российских силовых структурах сообщал, что в Полтавской области ликвидирован старший штурман-летчик вертолетной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации Вооруженных сил Украины Валентин Мукшинов. По его информации, уроженец Чернигова погиб в результате удара БПЛА типа «Герань».