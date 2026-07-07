Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 11:07

Российские войска освободили населенный пункт в Харьковской области

Российская группировка «Север» освободила Петро-Ивановку в Харьковской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Группировка войск «Север» освободила село Петро-Ивановка в Харьковской области, сообщил Telegram-канал «Северный ветер». Штурмовые подразделения 69-й мотострелковой дивизии выбили украинские формирования из населенного пункта в северо-западной части Купянского района.

Для удержания позиций украинское командование задействовало на этом участке группы наемников из испаноязычных стран. Но две из них в разное время отказывались выполнять боевые приказы. По данным канала, занятие Петро-Ивановки расширяет зону контроля российских сил в регионе и вынуждает противника перебрасывать дополнительные силы с других направлений, в том числе из района Купянска.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские войска уничтожили автозаправочные станции и цистерны с топливом, использовавшиеся в интересах подразделений ВСУ, в ряде населенных пунктов оккупированной части ДНР. В частности, цели поражены в Краматорске.

До этого источник в российских силовых структурах сообщал, что в Полтавской области ликвидирован старший штурман-летчик вертолетной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации Вооруженных сил Украины Валентин Мукшинов. По его информации, уроженец Чернигова погиб в результате удара БПЛА типа «Герань».

Европа
Харьковская область
СВО
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Курской области обесточены 35 населенных пунктов
«Шокирующая картина»: депутат о состоянии врачей после суточных дежурств
Отец Блиновской так ни разу и не увидел дочери после посадки
В Одессе мужчину в нижнем белье силой затолкали в микроавтобус
Власти раскрыли ужасающие детали нового военного преступления ВСУ
В ГД раскрыли детали нового закона о соцуслугах ветеранам боевых действий
В Госдуме заявили, что на саммите НАТО обсудят вопрос уничтожения России
Мессенджер МАКС запустил полезную функцию для предпринимателей
Полянский сравнил Запад с трусливой птицей в вопросе диалога с Россией
Глава Минобороны Польши обвинил прежний кабинет в лицемерии
Бабкина ответила, прибегала ли к пластическим операциям
Самолет TezJet аварийно сел в аэропорту Манас
СБУ нашла убийцу подозреваемой в покушении на Ермолаева
Военэксперт раскрыл значение освобождения Петро-Ивановки под Харьковом
Знакомый Усольцева рассказал о странных деталях после его исчезновения
Ученые выяснили, когда на Земле исчезнет растительная жизнь
В Китае чиновника приговорили к смертной казни за крупные взятки
Токаев решил подражать своему иностранному коллеге
Юрист ответила, можно ли купить машину без водительского удостоверения
Лавров усомнился, что Рютте взяли бы в украинский «Квартал-95»
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.