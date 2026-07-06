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06 июля 2026 в 20:07

Украинский вертолетчик проиграл схватку с «Геранью»

Летчика вертолетной эскадрильи ВСУ Мукшинова ликвидировали под Полтавой

БПЛА «Герань-2» БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Старшего штурмана-летчика вертолетной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации Вооруженных сил Украины Валентина Мукшинова ликвидировали в Полтавской области, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его информации, уроженец Чернигова погиб при ударе БПЛА типа «Герань».

В неравной битве с «Геранью» проиграл старший штурман-летчик вертолетной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации (Броды) майор Мукшинов Валентин Андреевич (29.05.1991 г. р.), уроженец Чернигова, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что за сутки военнослужащие нанесли удары по 153 местам размещения украинских воинских частей и баз иностранных наемников. Для поражения целей использовались ракетные комплексы и ствольная артиллерия.

Кроме того, в ведомстве заявили, что российские военные ликвидировали склад горючего предприятия «Нефтеэкспериментальное КП» в Киевской области, откуда бензин и дизельное топливо направлялись в зону боевых действий. Удар пришелся по объекту в городе Вишневое, который является основной опытно-производственной и инженерно-технической базой.

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