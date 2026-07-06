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06 июля 2026 в 10:44

ВСУ получат меньше бензина после атаки ВС России

ВС России ударили по складу ГСМ «Нефтеэкспериментального КП» под Киевом

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Российские войска уничтожили склад горюче-смазочных материалов предприятия «Нефтеэкспериментальное КП» в Киевской области, откуда бензин и дизельное топливо поставлялись в зону боевых действий, сообщило в МАКСе Министерство обороны России. Удар был нанесен по объекту в Вишневом, который является ключевой опытно-производственной и инженерно-технической базой.

Поражены в Киевской области: склад горюче-смазочных материалов Вишневое («Нефтеэкспериментальное КП») — ключевая опытно-производственная и инженерно-техническая база, специализирующаяся на проектировании, калибровке и техническом обслуживании резервуарных парков АЗС, — заявили в МО.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военнослужащие нанесли удар по железнодорожному составу, перевозившему грузы в интересах ВСУ. По данным ведомства, состав был уничтожен в населенном пункте Олешня Черниговской области. Удар по нему нанесли с применением БПЛА «Герань-2 Сикер».

Кроме того, пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что за сутки российские войска нанесли комплексные удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ. Поражены места производства и хранения украинских БПЛА дальнего действия.

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