ВС России лишили ВСУ топлива на одном из самых главных участков СВО ВС России уничтожили АЗС и цистерны с топливом в оккупированной части ДНР

Российские войска уничтожили автозаправочные станции и цистерны с топливом, использовавшиеся в интересах подразделений ВСУ, в ряде населенных пунктов оккупированной части ДНР, сообщило Министерство обороны России в МАКСе. В частности, цели поражены в Краматорске.

Объекты топливной инфраструктуры активно использовались в интересах подразделений ВСУ, — подчеркнули в МО РФ.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские военные нанесли удары по железнодорожным локомотивам и крану, которые использовались украинской армией в районе населенного пункта Близнюки в Харьковской области. В ведомстве уточнили, что для нанесения ударов применялись дроны «Герань».

Кроме того, источник в российских силовых структурах сообщал, что в Полтавской области ликвидирован старший штурман-летчик вертолетной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации Вооруженных сил Украины Валентин Мукшинов. По его информации, уроженец Чернигова погиб в результате удара БПЛА типа «Герань».