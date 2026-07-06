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06 июля 2026 в 20:40

ВСУ попрощались с локомотивами после налета «Гераней» под Харьковом

Армия России нанесла удары по железнодорожным объектам ВСУ под Харьковом

БПЛА «Герань» БПЛА «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российские военные нанесли удары по железнодорожным локомотивам и крану, использовавшимся украинской армией в районе населенного пункта Близнюки в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России в МАКСе. В ведомстве уточнили, что для ударов применялись дроны «Герань».

Минобороны опубликовало кадры поражения железнодорожных объектов, задействованных в интересах ВСУ, а именно железнодорожного крана в районе населенного пункта Близнюки Харьковской области, железнодорожных локомотивов в районе населенных пунктов Велетень и Малиновка Харьковской области, специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань», — говорится в сообщении.

Ранее источник в российских силовых органах сообщил, что в Полтавской области ликвидировали старшего штурмана-летчика вертолетной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ Валентина Мукшинова. По его данным, уроженец Чернигова погиб в результате удара беспилотника «Герань».

Кроме того, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США военный аналитик Скотт Риттер заявил, что украинские силы не в состоянии остановить продвижение российской армии в направлении Славянска. По его оценке, ВС РФ продолжают наступать и освобождают новые населенные пункты в регионе.

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