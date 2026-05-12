12 мая 2026 в 19:52

Беспилотник ВСУ атаковал тепловоз на железнодорожной станции

Тепловоз получил повреждения в результате атаки дронов ВСУ на Брянскую область

В результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины на железнодорожную станцию Унеча в Брянской области получил повреждения тепловоз, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги. Инцидент произошел в понедельник в 17:00 по московскому времени.

Сегодня в 17:00 в результате атаки БПЛА на станции Унеча Брянской области был поврежден тепловоз, — сказали в МЖД.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз до этого сообщил, что украинские войска ударили по железнодорожному вокзалу и ранили двух сотрудников РЖД. По словам главы региона, ВСУ использовали для атаки дрон «Дартс».

Ранее мэр Энергодара — спутника Запорожской атомной электростанции Максим Пухов заявил, что украинская армия ударила беспилотниками по двум автозаправочным станциям в городе, на местах загорелись колонка и автомобиль. Движение транспорта в обе стороны через КПП на выезде из города было заблокировано. По словам мэра, противник предпринимает попытки нарушить систему топливоснабжения в городе.

