12 мая 2026 в 19:01

Беспилотник «Дартс» ударил по железнодорожному вокзалу

Богомаз: беспилотник «Дартс» ранил сотрудников РЖД на железнодорожном вокзале

ВСУ ударили по железнодорожному вокзалу и ранили двух сотрудников РЖД, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. По словам главы региона, украинская армия использовала для атаки дрон «Дартс».

Атаковали с помощью БПЛА «Дартс» город Унеча Унечского района. Целенаправленный удар нанесен по железнодорожному вокзалу. В результате террористической атаки, к сожалению, ранены два сотрудника ОАО «РЖД». Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь, — написал губернатор.

Ранее мирный житель пострадал при ударе украинского БПЛА по движущемуся автомобилю. ВСУ атаковали FPV-дронами село Кистер Погарского района Брянской области.

До этого губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев подтвердил повреждение жилого дома при отражении атаки БПЛА. Позже он добавил, что пострадали расположенные рядом школа и детский сад. По словам Солнцева, в зданиях выбило стекла, поэтому школьники пока будут переведены на дистанционное обучение, а воспитанники дошкольного учреждения — в другие сады.

Регионы
Брянская область
ВСУ
РЖД
