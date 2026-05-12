Появились подробности взрыва в Оренбурге

Жилой дом поврежден в Оренбурге при отражении атаки БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. По его словам, специалисты выехали на место ЧП. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

При отражении атаки БПЛА поврежден жилой дом. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Оренбурге прогремел взрыв, в регионе объявлена угроза атаки украинских беспилотников. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Утром 12 мая пресс-служба российского военного ведомства проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 27 украинских беспилотников над регионами России. По данным МО, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

Также стало известно, что в центре Владикавказа на улице Августовских Событий произошел мощный взрыв, в результате которого оказалось частично разрушено здание склада стройматериалов компании «ХДМ». На кадрах с места ЧП был виден густой дым и разлетающиеся фейерверки.