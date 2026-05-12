12 мая 2026 в 12:49

Появились подробности взрыва в Оренбурге

В Оренбурге при отражении атаки БПЛА поврежден жилой дом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жилой дом поврежден в Оренбурге при отражении атаки БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. По его словам, специалисты выехали на место ЧП. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

При отражении атаки БПЛА поврежден жилой дом. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Оренбурге прогремел взрыв, в регионе объявлена угроза атаки украинских беспилотников. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Утром 12 мая пресс-служба российского военного ведомства проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 27 украинских беспилотников над регионами России. По данным МО, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

Также стало известно, что в центре Владикавказа на улице Августовских Событий произошел мощный взрыв, в результате которого оказалось частично разрушено здание склада стройматериалов компании «ХДМ». На кадрах с места ЧП был виден густой дым и разлетающиеся фейерверки.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

