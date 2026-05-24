24 мая 2026 в 23:11

Ребенок залез в будку и погиб от удара током в Оренбурге

В Оренбурге ребенок погиб после того, как залез в трансформаторную будку, передает РЕН ТВ в Telegram-канале. Трагедия произошла на улице Туркестанской.

По данным журналистов, мальчик проник внутрь будки, где получил смертельный удар током. Прибывшие на место медики попытались оказать помощь, однако спасти ребенка не удалось.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Других подробностей к настоящему моменту не приводится.

Ранее стало известно о продолжении поисков 14-летней школьницы в Обнинске, которая пропала после занятий. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Отец Анны Доброскиной сообщил, что утром 21 мая девочка ушла в школу, однако после уроков домой не вернулась. Последний раз ее засняли камеры наблюдения около полуночи на трассе в районе Белоусово возле заправки.

До этого сообщалось, что мужчина пропал в Якутии, но искать его начали лишь спустя две недели. В начале мая трое мужчин отправились на отдых в историческое поселение Харандаас в Вилюйском районе, а на следующий день один из них вышел в лес и исчез. Спасатели начали прочесывать местность в поисках любых зацепок.

