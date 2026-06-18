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18 июня 2026 в 19:14

В Госдуме рассказали, как заставить застройщиков сдавать объекты в срок

Депутат Колунов: штрафы заставят застройщиков сдавать объекты в срок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Самым эффективным способом мотивировать застройщиков сдавать объекты в срок является уплата штрафов, которые могут достигать 100–200 млн рублей ежемесячно, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов корреспонденту NEWS.ru. По словам парламентария, сказанным на форуме «Движение», проходящем в Сочи 16–19 июня, когда девелопер сталкивается с реальными финансовыми потерями, он начинает соблюдать графики строительства.

Самый лучший стимул — это уплата штрафов. Заплатил штраф — ощутил. Я вот разговариваю с застройщиком, там штрафы-то приличные получаются. Там с объекта получается где-то и по 100, и по 200 млн [рублей] ежемесячно, — сказал он.

Ранее он заявил, что жители крупных городов не торопятся с приобретением недвижимости, ожидая снижения стоимости после ввода объекта в эксплуатацию. Парламентарий отметил, что непроданные квартиры становятся обременительным грузом для застройщиков, которым необходимо погашать кредитные обязательства и оплачивать коммунальные услуги.

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