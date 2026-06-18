В Госдуме назвали риск, с которым столкнулись застройщики в крупных городах Депутат Колунов: россияне не покупают жилье, так как ожидают его удешевления

Россияне в крупных городах не спешат с покупкой жилья, так как ожидают падения цены на него после введения дома в эксплуатацию, заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов на полях форума «Движение» в Сочи. Он отметил, что нераспроданные квартиры становятся нагрузкой для застройщиков, которые должны закрыть кредит на ипотеку и платить за коммунальные услуги.

Сейчас пошла такая тенденция, что люди останавливают себя в покупке, потому что видят, что дом будет сдан [в эксплуатацию], квартира станет дешевле, — сказал Колунов.

Ранее сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов заявил, что в России следует ограничить практику проведения дистанционных сделок с недвижимостью из-за роста мошеннических преступлений. По его словам, цифровые технологии, упрощающие процедуры покупки квартир и домов, несут скрытые угрозы, которые невозможно игнорировать в современном мире.

До этого директор департамента жилищной политики Минстроя Ольга Корниенко сообщила, что ведомство прорабатывает вопрос введения нового инфраструктурного сбора для девелоперов. Она пояснила, что данная инициатива призвана сбалансировать нагрузку на бизнес.