Минстрой России планирует ввести инфраструктурный сбор для застройщиков

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ прорабатывает вопрос введения нового инфраструктурного сбора для девелоперов, заявила директор департамента жилищной политики ведомства Ольга Корниенко. Выступая на форуме «Движение», который проходит в Сочи с 16 по 19 июня, она пояснила, что данная инициатива призвана сбалансировать нагрузку на бизнес, передает NEWS.ru.

Она отметила, что создание социальных объектов сейчас зачастую лежит на плечах застройщиков, что лишает их предсказуемости при вхождении в новые проекты. Существующий механизм комплексного развития территорий (КРТ) налагает на бизнес огромные долгосрочные обязательства. При этом точечная застройка в уже существующих центрах городов тоже имеет право на жизнь и необходима для их развития.

В министерстве считают, что нововведение позволит установить прозрачные и единые для всех правила игры на строительном рынке. Застройщики смогут вносить фиксированные средства в бюджеты муниципалитетов или субъектов РФ, которые сами займутся возведением школ и детских садов.

Будет правильным установить правила игры, когда у девелопмента будет возможность по четким, понятным правилам внести определенные средства в бюджет. Обеспечение баланса «что снаружи, то и внутри» позволит нам в конечном итоге создать качественный продукт и укрепить доверие покупателя к рынку новостроек, — заключила Корниенко.

Ранее основатель и руководитель риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что в России назрела необходимость срочного пересмотра механизма эскроу в строительной отрасли. Он предложил внедрить поэтапное раскрытие средств для застройщиков, предупредив, что без этого отрасль может столкнуться с полной стагнацией.