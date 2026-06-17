Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 18:24

Минстрой России планирует ввести инфраструктурный сбор для застройщиков

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ прорабатывает вопрос введения нового инфраструктурного сбора для девелоперов, заявила директор департамента жилищной политики ведомства Ольга Корниенко. Выступая на форуме «Движение», который проходит в Сочи с 16 по 19 июня, она пояснила, что данная инициатива призвана сбалансировать нагрузку на бизнес, передает NEWS.ru.

Она отметила, что создание социальных объектов сейчас зачастую лежит на плечах застройщиков, что лишает их предсказуемости при вхождении в новые проекты. Существующий механизм комплексного развития территорий (КРТ) налагает на бизнес огромные долгосрочные обязательства. При этом точечная застройка в уже существующих центрах городов тоже имеет право на жизнь и необходима для их развития.

В министерстве считают, что нововведение позволит установить прозрачные и единые для всех правила игры на строительном рынке. Застройщики смогут вносить фиксированные средства в бюджеты муниципалитетов или субъектов РФ, которые сами займутся возведением школ и детских садов.

Будет правильным установить правила игры, когда у девелопмента будет возможность по четким, понятным правилам внести определенные средства в бюджет. Обеспечение баланса «что снаружи, то и внутри» позволит нам в конечном итоге создать качественный продукт и укрепить доверие покупателя к рынку новостроек, — заключила Корниенко.

Ранее основатель и руководитель риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что в России назрела необходимость срочного пересмотра механизма эскроу в строительной отрасли. Он предложил внедрить поэтапное раскрытие средств для застройщиков, предупредив, что без этого отрасль может столкнуться с полной стагнацией.

Минстрой
Экономика
застройщики
сборы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Тяжелый день»: мэр Энергодара раскрыл последствия атаки ВСУ
Подозреваемого в убийстве депутата Трабера этапировали в Москву
Адвокат ответил, что может грозить бывшим хозяевам медведицы Майки
Об нее тушили бычки: участница «Дома-2» вступалась за «педофилку» в колонии
Генпрокуратура взяла на контроль дело об атаке БПЛА на автобус с детьми
ВСУ обвинили в сознательном ударе по автобусу с детьми
Стало известно, как изменилось отношение россиян к качеству жилья
В России впервые начнут тестировать БПЛА на территории аэропорта
Рудковская пригрозила Тутберидзе раскрыть «скелеты из шкафов»
«Это бандиты»: экс-нардеп о планах Украины увеличить долю наемников в армии
«Мы молимся дальше»: жених Лерчек разоткровенничался о ее зрении
В правительстве рассказали о развитии атомной энергетики на Дальнем Востоке
В Сети появились кадры с новым беспилотником ARA PRO
Путин раскрыл объемы товарооборота между Россией и Брунеем
Гостям саммита показали аппарат УЗИ со встроенным «врачебным консилиумом»
«Это шок»: Герой России Борисенко о смерти космонавта Самокутяева
Военные атташе в Минске осудили атаку ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
Путин провел переговоры с султаном Брунея на саммите Россия — АСЕАН
В России представили новое слово в сельхозтехнике
Медведицу Майку нашли «эмоционально убитой» после пропажи в Приморье
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.