В России призвали пересмотреть модель эскроу

В России назрела необходимость срочного пересмотра механизма эскроу в строительной отрасли, заявил основатель и руководитель риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в рамках форума «Движение», который проходит в Сочи 16–19 июня. Он предложил внедрить поэтапное раскрытие средств для застройщиков, предупредив, что без этого отрасль может столкнуться с полной стагнацией, передает корреспондент NEWS.ru.

Когда ставки были 5–6–7% — это была одна история. Когда они стали такие, как сейчас, стало очевидно, что ситуация изменилась. <...> Скоро вся отрасль встанет. Давайте поднимать прямо вопрос о поэтапном раскрытии эскроу, — сказал Хусаинов.

По данным, озвученными девелоперами на форуме, порядка 20% выручки застройщиков уходит на финансовые услуги — такую нагрузку, как считает эксперт, не выдержит ни одна отрасль.

Ранее эксперт по недвижимости и брокер Дмитрий Ракута заявил, что программы льготной ипотеки существенно сократятся уже к 2030 году. Он провел аналогию с IT-ипотекой, которая продолжает действовать, однако по факту сделки по ней не превышают 5%.