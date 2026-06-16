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16 июня 2026 в 13:55

Брокер сделал прогноз касаемо семейной ипотеки

Брокер Ракута: программы льготной ипотеки существенно сократятся к 2030 году

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Программы льготной ипотеки существенно сократятся уже к 2030 году, заявил в беседе с НСН эксперт по недвижимости и брокер Дмитрий Ракута. Он провел аналогию с IT-ипотекой, которая продолжает действовать, однако по факту сделки по ней не превышают 5%.

Год назад у нас были так называемые лимиты на выдачу льготных программ. Сейчас их убрали, но внутри банковской системы эти лимиты есть, для каждого банка заложен определенный объем финансирования. Если этот объем превышен, банк не одобряет клиентов или не выводит на сделку. Любая льготная программа требует значительных финансовых вложений, они по факту субсидируются из бюджета. Мы понимаем, что к 2030 году льготные программы станут единичным механизмом для улучшения жилищных условий, — высказался Ракута.

Ранее Ракута заявил, что ставка в размере 2% по ипотеке для многодетных семей может стать неплохой историей. Эксперт подчеркнул, что это небольшая ставка и переплата будет невысокой. Но, по его словам, жители некоторых регионов за такие деньги в любом случае смогут купить только однушку или студию.

Общество
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