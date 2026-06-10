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10 июня 2026 в 13:33

Брокер оценил идею ввести двухпроцентную ставку по ипотеке для многодетных

Брокер Ракута назвал неплохой идеей двухпроцентную ставку по ипотеке для семей

Фото: Александра Погиба/Created using Generative AI/NEWS.ru
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Двухпроцентная ставка по ипотеке для многодетных семей может стать неплохой историей, считает ипотечный брокер Дмитрий Ракута. В разговоре с «Ридусом» эксперт подчеркнул, что это небольшая ставка и переплата будет невысокой. Но, по его словам, жители некоторых регионов за такие деньги в любом случае смогут купить только однушку или студию.

Для многодетных заемщиков это будет неплохая история. Ставка действительно низкая, переплата небольшая. Но если говорить про Московский регион, для семьи с тремя детьми сумма кредита по такой программе составит 12 миллионов рублей. Что они купят за эти деньги? Максимум однушку за МКАД либо студию в пределах МКАД. Вряд ли семья из пяти человек будет жить в такой маленькой квартире, — рассказал Ракута.

Брокер подчеркнул, что в регионах с высокими ценами на недвижимость льготная ставка не решит проблему многодетных семей. По его словам, в результате принятия меры условия ипотеки для молодых семей с первым ребенком могут ухудшиться.

Ранее депутат Мария Дробот заявила, что многодетные семьи должны получить беспроцентную рассрочку на покупку первого жилья. По ее словам, также необходимо ввести государственное регулирование цен на товары первой необходимости.

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