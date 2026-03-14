XIII Бакинский Глобальный форум завершил свою работу

В Баку 14 марта закрылся трехдневный XIII Глобальный Форум. В этом году мероприятие прошло под девизом «Преодоление разногласий в мире, переживающем переходный период» и собрало сотни участников из разных стран мира, включая высокопоставленных политиков, для обсуждения ключевых глобальных вызовов. Конференция продлится до 14 марта.

По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, в этом году форум посвящен актуальной теме, особенно значимой на фоне глубоких трансформаций, происходящих в международной системе. Он отметил, что конференция собрала множество участников, несмотря на сложную международную обстановку и отмену множества авиарейсов.

На открытии форума президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время нарушен баланс на энергетическом рынке, а беспрецедентный рост цен на нефть и газ создает серьезные проблемы для потребителей. По словам главы государства, сегодня энергетическая безопасность как никогда стала неотъемлемой частью национальной безопасности стран.

В ходе форума участники обсудили вопросы глобальной безопасности, международного права, кризис многосторонности, роль ООН, изменение климата, международные транспортные маршруты, развитие Африки, а также искусственный интеллект, управление и этику инноваций.

Бакинский Глобальный форум проводится с 2013 года. Мероприятие проходит под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви. Участниками мероприятия становятся известные инфлюенсеры, видные политики, парламентарии, главы государств и правительств со всего мира. Они обсуждают как стабильную тематику, так и актуальные в текущем году темы. Участники рассматривают пути решения проблем окружающей среды, региональных и глобальных отношений.