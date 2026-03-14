14 марта 2026 в 17:19

XIII Бакинский Глобальный форум завершил свою работу

Трехдневный XIII Глобальный Форум в Баку Фото: president.az
В Баку 14 марта закрылся трехдневный XIII Глобальный Форум. В этом году мероприятие прошло под девизом «Преодоление разногласий в мире, переживающем переходный период» и собрало сотни участников из разных стран мира, включая высокопоставленных политиков, для обсуждения ключевых глобальных вызовов. Конференция продлится до 14 марта.

По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, в этом году форум посвящен актуальной теме, особенно значимой на фоне глубоких трансформаций, происходящих в международной системе. Он отметил, что конференция собрала множество участников, несмотря на сложную международную обстановку и отмену множества авиарейсов.

На открытии форума президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время нарушен баланс на энергетическом рынке, а беспрецедентный рост цен на нефть и газ создает серьезные проблемы для потребителей. По словам главы государства, сегодня энергетическая безопасность как никогда стала неотъемлемой частью национальной безопасности стран.

В ходе форума участники обсудили вопросы глобальной безопасности, международного права, кризис многосторонности, роль ООН, изменение климата, международные транспортные маршруты, развитие Африки, а также искусственный интеллект, управление и этику инноваций.

Бакинский Глобальный форум проводится с 2013 года. Мероприятие проходит под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви. Участниками мероприятия становятся известные инфлюенсеры, видные политики, парламентарии, главы государств и правительств со всего мира. Они обсуждают как стабильную тематику, так и актуальные в текущем году темы. Участники рассматривают пути решения проблем окружающей среды, региональных и глобальных отношений.

Затворничество, конфликт с Пугачевой, США: куда пропала Жанна Агузарова
Трамп прокомментировал «уничтожение» самолетов США в Саудовской Аравии
Дипломаты ОАЭ ранены в Ираке из-за удара БПЛА
Собянин отчитался о сбитии летевших на Москву дронов
МИД России описал дальнейшие планы на Венесуэлу
«Ответ на агрессию»: Иран отомстил США за атаку на свои банки
Азартный тренер превратил поездку детей в Кисловодск в криминальный триллер
Трамп одной просьбой поставил под сомнение мощь армии США в иранской войне
Еще три беспилотника сбили на подлете к Москве
Тропический цветок может исчезнуть из букетов россиян
Политолог ответил, как долго Украина может затягивать переговорный процесс
Ученый объяснил, зачем медикам форма разных цветов
Пушилин ответил, насколько хорош «Купол Донбасса»
XIII Бакинский Глобальный форум завершил свою работу
Студент-иностранец напал на преподавательницу
Силовики провели обыски у нотариуса, участвовавшего в обмане генерала ВОВ
Перечислены четыре главных просчета Трампа в Иране
Ребенок добился ареста отца и спас мать от избиения железной трубой
Известный философ и критик политики Запада умер в Германии
Фильм с Ивлеевой, молодая жена, мнение об СВО: как живет актер Сергей Пиоро
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

