В Москве пропал брат Хазанова: что с ним могло произойти — все версии

В Москве пропал брат Хазанова: что с ним могло произойти — все версии

Брат народного артиста РСФСР художественного руководителя Московского театра эстрады Геннадия Хазанова бесследно пропал в столице. Андрей Лукачер около года не выходит на связь со своей семьей. Он вел закрытый образ жизни, питался в столовых для бездомных и не имел мобильного телефона. Что с ним случилось на самом деле, почему не общался со знаменитым родственником — в материале NEWS.ru.

Что случилось с братом артиста Геннадия Хазанова

Андрей — младший брат Геннадия Хазанова по отцу. У юмориста был еще один брат — Юрий Лукачер, который скончался в марте 2024 года.

Родственники 69-летнего Андрея Лукачера не могут определить его местонахождение уже около года. Его племянница Оксана рассказала журналистам, что у пожилого мужчины была «дама сердца», жены и детей нет. Он проживал в однокомнатной квартире в районе Марьино. В течение многих лет мужчина ходил в различные благотворительные столовые, где кормят бездомных, и брал продукты домой.

«Я долго не общалась с дядей. Когда решила наладить с ним отношения и пришла к нему в гости, дверь мне никто не открыл. Счетчики показывали, что электричество отключили. А соседи сказали, что давно его не видели», — сказала Оксана.

По ее словам, у дяди не было ни сотового, ни стационарного телефона.

В марте 2026 года племянница обратилась в социальные службы района, где зарегистрирован Лукачер. Там ей заявили, что у них нет никакой информации о местонахождении пенсионера.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Я переживаю, что с ним могло случиться несчастье», — подчеркнула Оксана.

Что известно о пропавшем брате юмориста Геннадия Хазанова

Геннадий Хазанов родился в 1945 году. Его родители — Виктор Лукачер и Ираида Хазанова — не состояли в официальном браке. Отец будущего артиста оставил возлюбленную и вернулся к своей жене Надежде Ивановой. В этом браке у них родились двое сыновей — Юрий и Андрей.

По информации СМИ, впоследствии младший сын Андрей окончил Московский инженерно-физический институт и свободно читал на английском языке. Он не пил и не курил, но его жизнь не сложилась.

В интервью журналистам за несколько лет до своей смерти его старший брат Юрий рассказал, что в молодости Андрей упал под поезд в метро и сильно ударился головой.

«Ему дали инвалидность. Он превратил свою квартиру в бомжатник, — заявил Юрий. — Дома у него стопки книг, газет, оберток, пыли. Он никогда ничего не выбрасывал и выходил из дома только за молоком».

Почему артист Геннадий Хазанов не общался с младшим братом Андреем

СМИ отмечают, что Андрей и Юрий пытались наладить отношения с Геннадием Хазановым, но теплого общения между ними не вышло. Знакомый народного артиста сообщил, что тот часто рассказывал о жене и дочери, но о братьях не упоминал ни разу.

«Трудно было представить, что они у него есть», — сказал собеседник NEWS.ru.

Он рассказал, что Геннадий Хазанов — талантливый, творческий человек, преданный своему делу.

Израиль Фото: IMAGO/Offenberg/Global Look Press

«У него есть гражданство Израиля, где он проводит много времени. Трудно сказать, был ли он вообще знаком со своим младшим братом», — заметил собеседник.

Отвечая на вопрос журналистов, слышал ли он об исчезновении брата, Геннадий Хазанов ответил, что они не общались уже несколько лет.

Какие есть версии исчезновения младшего брата юмориста Геннадия Хазанова

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru предположил, что брат актера попал в криминальную «заваруху». По другой версии, с ним произошел несчастный случай — инфаркт или инсульт.

«Например, Андрей Лукачер мог пойти гулять в лес, заблудиться, упасть и умереть», — сказал эксперт.

По его словам, Лукачер мог кому-то насолить или перейти дорогу, например задолжать денег или занять крупную сумму. Возможно, его похитили кредиторы.

«Даже если он не общался со знаменитым братом, злоумышленники могли об этом не знать, похитить его, а потом выйти на самого Хазанова, чтобы поставить ему условия. За брата, даже единокровного, все равно душа болит у любого. Про эти переговоры журналистам не сообщат», — подчеркнул собеседник.

За какое преступление завели уголовное дело против младшего брата актера Геннадия Хазанова

Соседи Андрея Лукачера рассказали KP.RU, что он отравлял жизнь всему подъезду.

«От него тараканы бегали по всем соседям. Всю квартиру забивал мусором, который тащил с улицы. Куда мы только ни жаловались — толку не было!» — сказали они.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

MK.RU отмечает, что мужчина находился под следствием. В отношении него было заведено уголовное дело о краже. Долг Андрея Лукачера за «коммуналку» достиг 53 тысяч рублей. Он часто ездил в транспорте без билета и не оплачивал штрафы. «Его забрали люди в форме», — сообщили соседи журналистам.

По информации MK.RU, мужчину доставили в отдел полиции по району Марьино, допросили и отпустили под обязательство явиться к следователю по первому требованию.

«Из-за штрафов за „коммуналку“ и безбилетный проезд ни в какое СИЗО его посадить не могут. Мне кажется, надо срочно вскрывать дверь в квартиру. Необходимо срочно подключать МВД, бить во все колокола и искать Лукачера. Вероятно, мужчину забрали мошенники, притворившиеся сотрудниками полиции», — предположил в беседе с NEWS.ru адвокат Даниил Лунев.

По его словам, можно отследить передвижения мужчины по камерам видеонаблюдения.

«Если он вел асоциальный образ жизни, Лукачера могли обманом затащить в работный дом. В таком случае сейчас он трудится где-то за еду, утром его забирает автомобиль и отвозит на объект, а вечером возвращает обратно», — предположил Лунев.

Что экстрасенс сказала об исчезновении брата юмориста Геннадия Хазанова

Единокровный брат Хазанова вел закрытый образ жизни в нищете и ни с кем не общался. По этой причине его исчезновение нельзя считать внезапным, поделилась мнением в беседе с NEWS.ru шаманка Аделина Панина.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Кажется, что дверь в квартиру Лукачера закрыта изнутри. Надо ее вскрывать в срочном порядке. У меня есть ощущение, что его уже нет в живых», — высказала мнение экстрасенс.

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