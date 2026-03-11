Усольцевых вот-вот найдут? Где они могут быть, прогноз ИИ

Спустя полгода после исчезновения семьи Усольцевых в тайге под Красноярском появляются новые версии того, что могло с ними случиться. С приходом тепла поиски могут возобновить. Корреспондент NEWS.ru выяснил, удастся ли спасателям обнаружить тела супругов Ирины и Сергея, а также их пятилетней дочери Арины, где нужно их искать.
Что нового известно о поисках семьи Усольцевых
Поиски пропавшей в тайге семьи возобновятся весной, заявил глава «Лизы Алерт» Григорий Сергеев. По его словам, добровольцы планируют уделить основное внимание участку на горе Буратинка, который не удалось досконально обследовать осенью.
«Может быть, я сам приму участие в поисках», — поделился планами с NEWS.ru красноярский гид Алексей Исиченко, который помогал искать супругов и их дочь осенью прошлого года в Кутурчинском белогорье.
В начале марта в СМИ появилась версия, что тела супругов якобы нашли в шурфе — вертикальной горной выработке небольшой глубины, которую делают для поиска полезных ископаемых. Однако в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю заявили, что эта информация не соответствует действительности.
Смогут ли спасатели найти Усольцевых весной
Существует небольшая вероятность того, что останки Усольцевых найдут весной, когда полностью сойдет снег, заметил в беседе с NEWS.ru экс-спасатель МЧС, инструктор спецназа Александр Ластовина. По его словам, супругов могут обнаружить в лесу. Он добавил, что разумнее всего сосредоточить усилия поисковиков в радиусе пяти километров от места исчезновения семьи.
«Однако шансы на то, что их найдут, невелики. Иначе семью давно удалось бы обнаружить. К тому же в тайге много диких животных. Скорее всего, они съедят останки их тел, когда сойдет снег», — сообщил Ластовина.
Бывший спасатель добавил, что хищники могли обнаружить трупы даже под снегом. Но если у кого-то из семьи Усольцевых были травмы, то снег частично скрыл бы запах крови.
«Возможно, они заблудились, пытаясь прорваться через болото, или утонули. В таком случае их точно никогда не найдут», — отметил Ластовина.
Найдут ли Усольцевых весной: версия ИИ
Шанс обнаружить Усольцевых весной или летом составляет 65%, сообщил корреспонденту NEWS.ru ChatGPT. По информации нейросети, они могут находиться в радиусе трех-семи километров от места исчезновения. Скорее всего, останки лежат в низине, овраге или в густом буреломе, где семья пыталась укрыться от ветра или дикого зверя, заявил ChatGPT.
«Семью найдут после полного схода снега в мае или июле. Фрагменты одежды обнаружат случайные охотники», — сообщила нейросеть.
По данным ChatGPT, найти Усольцевых будет невозможно, если их засосало в торфяник, унесло течением реки, их убили, спрятали в шахте или завалили скальным грунтом. При этом существует лишь 1% вероятности того, что члены семьи все еще живы. Это возможно только в том случае, если они спланировали собственный побег, добавил ИИ.
Какие ИИ выдвинул новые версии исчезновения Усольцевых в тайге
По информации ChatGPT, за полгода с момента пропажи Усольцевых количество версий их исчезновения только увеличилось. Согласно одной из них, семья могла уйти в религиозную общину, добровольно изменив свою жизнь и «стерев» себя из социума.
«Если они попали на территорию заброшенной шахты или провалились в глубокий вертикальный шурф, то их не найдут даже с помощью вертолета», — сообщила нейросеть.
ИИ отметил, что в тайге, куда отправлялась семья, находится месторождение золота. Возможно, супруги случайно встретились с нелегальными старателями, беглыми преступниками или дезертирами, сообщил ChatGPT.
«По-прежнему велика вероятность того, что Усольцевы исчезли, чтобы не выплачивать долги или уйти от преследований. Они могли заранее подготовить маршрут через Саяны в Монголию или Китай», — заявила нейросеть.
Какие новые загадки появились в деле о пропаже семьи Усольцевых
Согласно одной из новых версий, Усольцевы могли стать жертвами случайного конфликта, после чего их тела вывезли. Отсутствие следов говорит в пользу этого предположения, высказал мнение сибирский охотник Александр Багаев.
Кроме того, главу семьи Сергея заподозрили в связях со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Согласно одной из версий, Усольцевы могли сбежать в США. Недалеко от места их исчезновения находится вертолетная площадка.
«Добровольцы и службы осмотрели эту площадку и окрестности возле нее очень тщательно. Не было найдено никаких следов семьи», — сообщила представитель поискового отряда «Лиза Алерт» Серафима Чооду.
Что произошло с Усольцевыми в тайге под Красноярском
Ирина и Сергей Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина бесследно исчезли 28 сентября, отправившись в поход в сторону скального массива Буратинка. Позже спасатели обнаружили автомобиль семьи, женские кроссовки, сумку и детские вещи.
В поисках Усольцевых приняли участие свыше 1,4 тысячи добровольцев, полицейских и неравнодушных людей из разных уголков России. Спасательные службы исследовали большую территорию в горно-таежной местности в Партизанском районе Красноярского края. Никаких следов семьи обнаружить не удалось. Позже в России появился фонд «Загадка Усольцевых». По словам его основателей, он объединяет людей, интересующихся загадками человечества.
