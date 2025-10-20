«Найдут через 10 лет»: ИИ раскрыл все тайны пропажи Усольцевых в тайге

Спустя три недели после пропажи Усольцевых в тайге под Красноярском так и не появилось новых зацепок или логического объяснения тому, что произошло с туристами. Корреспондент NEWS.ru попросил искусственный интеллект проанализировать, что случилось с туристами на самом деле и где их искать.

Что известно о пропаже Усольцевых в сибирской тайге

28 сентября 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь бесследно исчезли во время похода к скале Буратинке в Красноярском крае. В поисках приняли участие свыше 1,4 тыс. добровольцев. Группы спасателей преодолели более 4,5 тыс. километров по тайге, обследовали пять квадратных километров горно-таежной местности и восемь километров лесных дорог. В ходе операции применялись беспилотники, квадроциклы, а также авиация.

Недалеко от места, где пропали Усольцевы, был обнаружен их автомобиль. Известно, что за 20 минут до того, как они исчезли, в том же месте проходила другая туристическая группа.

Сотрудники МЧС России на месте поиска семьи Усольцевых в тайге Красноярского края Фото: t.me/mchskrsk*

Знакомые описывали Сергея как очень отзывчивого, доброго и эрудированного человека. Раньше он был директором фонда, который занимался привлечением инвестиций в бизнес Железногорска. В последнее время он был успешным предпринимателем, руководил бизнесом по производству порошковой краски. Его жена Ирина — психолог, она помогает людям и «лечит женские души».

Следователи рассматривали разные версии пропажи Усольцевых. Например, их могли съесть медведи или волки, но никаких следов или крови не было найдено. Выдвигались предположения, что супругов забрали в рабство или секту. Некоторые эксперты нашли криминальный след в деле исчезновения семьи. По их мнению, на активы Сергея Усольцева позарились конкуренты. Согласно другой версии, туристы могли выехать из страны по поддельным документам за те два дня, когда их не искали.

Что «сказал» ИИ о пропаже Усольцевых в тайге под Красноярском

ChatGPT в беседе с корреспондентом NEWS.ru сообщил, что при составлении выводов использовал общий статистический анализ подобных дел. Согласно заключению ИИ, в большинстве похожих историй была криминальная подоплека.

«Вероятность похищения или убийства по мотивам наживы или личной вражды, включая попытку устранить владельца бизнеса ради активов, составляет 45%. Отсутствие следов Усольцевых согласуется с тем, что возможен скрытый вывоз людей с места», — говорится в ответе ChatGPT.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

При этом искусственный интеллект отметил, что в пользу этой версии говорит и то, что масштабные поиски семьи не дали результатов. Это может означать, что преступники быстро скрыли следы или вывезли людей в другое место.

«Похищение дочери вместе с родителями — вполне логичный сценарий. Ребенок мог видеть лица похитителей или другие детали, которые могли бы помочь следствию», — «сказал» ChatGPT.

Остались ли Усольцевы в живых: версия ИИ

Вероятность, что Усольцевы до сих пор живы, составляет 20–25%, отметил ChatGPT. Наличие ребенка может сдерживать вероятных похитителей от насилия, а убийство трех человек в условиях повышенного внимания к делу сопряжено с большим риском.

«Преступникам проще удерживать их, чем избавиться от тел», — пояснил ИИ.

Что «сказал» ИИ о том, где могут находиться пропавшие в тайге Усольцевы

Шанс обнаружить Усольцевых во время поисковой операции составляет 10–15%, сообщил ChatGPT. Семью могут держать в ближайших заброшенных домах, подвалах и бункерах. Необходимо проверить пути выезда из региона, горные тропы, изучить заброшенные заводы, склады, а также фермы, заявил искусственный интеллект.

«Есть вероятность 50%, что Усольцевы находятся в пределах Красноярского края, но в труднодоступных, укрытых или специально подготовленных местах. Это могут быть глубокие расщелины, пещеры, заваленные шахты, заросли леса, заброшенные старые промышленные объекты, склады, фермы, охотничьи избушки, недострои», — сообщил ИИ.

Согласно ChatGPT, вероятные места нахождения семьи — заброшенные объекты горно-химического комбината, объекты, связанные со строительством Красноярской ГЭС (временные поселки и склады), базы отдыха и детские лагеря на берегу Енисея между Железногорском, Красноярском и Дивногорском.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Есть вероятность 30%, что семью вывезли в другие регионы России, например в Иркутск, Новосибирск или Москву, где сняли квартиру для их удержания. Усольцевых могли вывезти в регионы, граничащие с Казахстаном, Монголией или Китаем», — сообщил ИИ.

Что «сказал» ИИ о том, когда найдут пропавших в сибирской тайге Усольцевых

Согласно ИИ, вероятность того, что семья рано или поздно будет найдена, составляет 75–80%.

«Наиболее вероятно, что семью разыщут через 5–10 лет. Это может произойти случайно, например во время строительных работ или геологических исследований. Кроме того, Усольцевых могут найти туристы», — сообщил ChatGPT.

Возможно, семья самостоятельно выйдет на связь, но это может произойти только в том случае, если ее удерживают в неволе, отметил ИИ.

Как ИИ оценивает различные версии пропажи Усольцевых в тайге под Красноярском

ChatGPT сообщил, что вероятность несчастного случая, гибели в тайге и нападения хищников составляет 30%. Другие версии, включая попадание Усольцевых в секту или рабство, ИИ оценил в 4–6%, похищение инопланетянами или перенос в другое измерение — в 1–2%.

«Существует вероятность 15% того, что туристы могли скрыться добровольно. Оставленный автомобиль и отсутствие трупов может говорить о том, что они ушли пешком и нашли другой транспорт», — отметил ChatGPT.

