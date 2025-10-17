Сбежали в Монголию или в США: новые версии пропажи Усольцевых в тайге

Семья Усольцевых пропала в тайге под Красноярском более 20 дней назад, однако в деле об их исчезновении до сих пор нет ни одной зацепки. Следователи, волонтеры и простые обыватели выдвинули разные версии — от нападения медведей до попадания в секту. NEWS.ru поговорил с сибирским блогером Александром Андрюшенковым, участвовавшим в поиске туристов, и узнал, как проходила спасательная операция, какие новые детали стали известны в последние дни.

«После 10 дней поисков спасатели не надеются найти кого-либо в живых»

— Как были организованы поиски Усольцевых? Волонтеры работали отдельно или вместе с профессиональными спасателями?

— Все ехали в одно место: и волонтеры, и поисковые отряды, и спасатели. Они вместе исследовали «квадраты».

— Удалось ли спасателям обследовать скалу, к которой Усольцевы отправились 28 сентября? Там остались какие-то белые пятна?

— Практически всю ее осмотрели. Если смотреть по карте, то спасатели исследователи все туристические треки.

— Поиски Усольцевых полностью свернули, или правоохранительные органы продолжили работу?

— Поиски свернули 12 октября. Стояли пятиградусные морозы, лежал снег. Сотрудники МЧС начали сворачиваться, все постепенно выезжали. Остались только альпинисты. Еще там работали полицейские, сотрудники Следственного комитета и ДПС. Но спецслужб не было.

В прошлом году зимой я принимал участие в поисках. Обычно активная фаза длится 10-11 дней, а потом, как правило, в живых никого не надеются найти. Усольцевы отправились в поход при температуре +27 градусов в футболках. Буквально через пару часов она опустилась до нуля.

«Усольцев заходил на тайную страницу в соцсетях 3 октября»

— СМИ публиковали карту передвижений Усольцевых, которые якобы зафиксировали волонтеры и спасатели. Насколько она точна?

— Среди волонтеров такой информации не было. Не знаю, насколько она достоверна. Члены нашего отряда говорили с координаторами поисков. Никаких зацепок не было, абсолютно ничего. Потом выясняется, что кто-то слышал лай собаки, кто-то видел костер. Если бы это произошло, мы бы сообщили об этом во всех инстанциях. Костер могли развести другие люди.

— Следы Усольцевых полностью отсутствуют?

— Да. Моя версия — их там нет, это был побег. Есть подтверждающие факторы.

— Что вы имеете в виду?

— Сергей Усольцев жил в Железногорске, его знали многие люди. Он работал напрямую с американцами. Глава семьи был соучредителем или директором компании, в которой работала программа по обмену: детей из России отправляли на лето в США для изучения английского языка.

Скорее всего, у человека такого статуса и уровня был доступ к секретной информации и к государственной тайне, которая может быть важна для иностранных специалистов. Эти сведения могли оценить в миллиарды долларов. Я предполагаю, что на Сергея вышли иностранцы.

Кроме того, удалось найти тайную страницу Усольцева в соцсетях, которая зарегистрирована на его номер. Сын Сергея Даниил Баталов подтвердил, что она принадлежит отцу. Интересно, что на ней последняя дата захода — 3 октября. При этом Усольцевы пропали 28 сентября. Сын отметил, что, возможно, Сергею кто-то позвонил, из-за чего аккаунт появился в Сети. Но это невозможно.

— Сын опроверг вашу версию?

— Она ему не нравится. Он привел в качестве аргумента тот факт, что в квартире Усольцевых осталась кошка. Они, мол, не сбежали бы, бросив животное.

Я заметил нестыковку в словах Ирины Усольцевой. Она писала подруге, что идет в поход, а у нее в семейной жизни «просто жесть». Женщина сказала, что видится с мужем только за завтраком, они никуда вместе не ходят. Ирина жаловалась на то, что ее жизнь — день сурка. Но за 15 дней до этого она рассказывала в соцсетях, как ходила с супругом в поход. В тех сообщениях, которые Ирина отправляла перед исчезновением, она как будто пыталась доказать, что семья идет именно к тем скалам. Как будто говорила: «Поверьте нам».

«За два дня Усольцевы могли пересечь границу с Монголией»

— Каким образом Усольцевы могли сбежать? Уехали на другой машине?

— Если речь идет о версии с иностранцами, то они могли тщательно подготовить побег Усольцевых. Сергей очень хорошо знал эту местность, он мог пойти по туристической тропе, а потом свернуть с нее и через лес выйти к ближайшей дороге. Там они, возможно, сели в подготовленную для них заранее машину и уехали. Семья могла пересечь границу с Монголией, которая находится в 800–900 километрах от места исчезновения. Первые два дня никто не искал, вполне успели бы.

— Что вы думаете о версии, связанной с нападением диких животных на Усольцевых?

— Полный бред. Во-первых, медведи сейчас готовятся к спячке, они неагрессивны. Весной это возможно, так как хищники голодные после зимы и могут напасть. Сейчас они уже наелись и ждут зимовки.

Во-вторых, если бы на Усольцевых напал дикий зверь, остались бы какие-то следы: останки тел, кровь, скопление животных у трупов и так далее. Ничего этого нет. Когда нападают медведи или волки, все это видно с тепловизора. Тут вообще ничего.

— Верите ли в версию, что Усольцевы могли попасть в руки староверов или сектантов, которые живут в тех местах?

— Людям нужно верить в какую-то мистику, поэтому они придумали такие истории. Если говорить объективно, то за 20 минут до Усольцевых на скале была туристическая группа. Их бы тоже забрали староверы или съели сектанты, но этого не произошло.

