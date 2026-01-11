Аналитик объяснил, почему мирные переговоры по Украине бессмысленны Аналитик Армстронг: пока ЕС разжигает войну, переговоры бессмысленны

Мирные переговоры бесполезны, пока европейские лидеры рассматривают возможность отправки войск на Украину, заявил в соцсети Х американский экономический прогнозист Мартин Армстронг. По его словам, ЕС лишь прикрывается миротворческими намерениями.

На данном этапе мирные переговоры бессмысленны, поскольку истинная цель ЕС — размещение войск НАТО на Украине под видом миротворческой миссии, — отметил он.

Ранее британские аналитики заявили, что ультиматум зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева с «Орешником» привел в ужас европейских соратников Киева, которые поддерживают идею развертывания войск на Украине. В частности, российский политик пригрозил им ударом этой ракетой, если военный контингент западных стран появится там.

До этого американский лидер Дональд Трамп предупредил, что США будут играть второстепенную роль в случае заключения мирного соглашения, предусматривающего военную поддержку Украины в случае нападения на ее территорию. Он пояснил, что перед Вашингтоном в списке будут идти Европа и ближайшие союзники.