Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 12:31

Аналитик объяснил, почему мирные переговоры по Украине бессмысленны

Аналитик Армстронг: пока ЕС разжигает войну, переговоры бессмысленны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Мирные переговоры бесполезны, пока европейские лидеры рассматривают возможность отправки войск на Украину, заявил в соцсети Х американский экономический прогнозист Мартин Армстронг. По его словам, ЕС лишь прикрывается миротворческими намерениями.

На данном этапе мирные переговоры бессмысленны, поскольку истинная цель ЕС — размещение войск НАТО на Украине под видом миротворческой миссии, — отметил он.

Ранее британские аналитики заявили, что ультиматум зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева с «Орешником» привел в ужас европейских соратников Киева, которые поддерживают идею развертывания войск на Украине. В частности, российский политик пригрозил им ударом этой ракетой, если военный контингент западных стран появится там.

До этого американский лидер Дональд Трамп предупредил, что США будут играть второстепенную роль в случае заключения мирного соглашения, предусматривающего военную поддержку Украины в случае нападения на ее территорию. Он пояснил, что перед Вашингтоном в списке будут идти Европа и ближайшие союзники.

Европа
войска
переговоры
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам представили топ-10 регионов по количеству камер
«Буратино» собрал миллиарды в прокате: чем он так понравился, сюжет фильма
«Влажные фантазии»: Захарова о главе МО Британии после слов о Путине
Раскрыто количество атак ВСУ на машины луганских спасателей за 2025 год
Политолог ответил, может ли Трамп освободить Мадуро
«Перестреляю вас»: чиновника на Кубани уволят за угрозы спасателям, детали
Свидание с парнем из «Дайвинчика» закончилось для россиянки смертью
Названо число дронов, атаковавших Белгородскую область за сутки
Емельяненко раскрыл сумму, которая требуется для его лечения
«Сценарий представляется»: экономист о вступлении Украины в Евросоюз
Вражеский дрон влетел в супермаркет в новом регионе
«Одна из самых сильных с начала СВО»: в Воронеже высказались об атаке ВСУ
В Китае с начала 2026 года арестовали уже двух россиян за курение
10 лучших рецептов салатов и закусок на скорую руку: гости уже на пороге!
Звезда «Кухни» улетел из России после развода
BMW X5 на повороте влетел в цветочный магазин
Ночная магнитная буря окрасила небо над Россией
ВСУ ударили дронами по православной гимназии
Власти Украины захотели «отнять хлеб» у более сотни российских музыкантов
Молодой водитель на Lexus влетел в трамвайную остановку
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.