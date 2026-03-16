Израиль снова обрушил свои ракеты на правительственные здания в Иране ЦАХАЛ ударила по правительственным зданиям в Тегеране и Ширазе

ЦАХАЛ ударила по правительственным зданиям в Тегеране и Ширазе, сообщила пресс-служба израильской армии в своем Telegram-канале. Кроме того, военные атаковали объекты в Тебризе.

ЦАХАЛ только что начала широкомасштабную серию ударов по объектам иранского режима в Тегеране, Ширазе и Тебризе, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что израильская армия приступила к проведению ограниченных и точечных наземных операций против опорных пунктов «Хезболлы» на юге Ливана. Целью атаки называют усиление передовой линии обороны. Перед вводом своих подразделений в район ЦАХАЛ нанесла удары по целям противника артиллерией и авиацией.

Утром 16 марта стало известно, что израильские военно-воздушные силы нанесли новую серию ударов по иранской столице. В заявлении военных говорится, что атаке подверглись правительственные объекты в Тегеране.

До этого израильский телеканал «Канал 14» обнародовал в эфире обновленный список целей ЦАХАЛ, в который вошли высшие политические и военные руководители Ирана. В перечне оказались новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи, секретарь Совбеза Али Лариджани, глава судебной системы и командование КСИР.