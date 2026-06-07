Ребенок оказался в больнице после взрыва газа в Ингушетии

Ребенок оказался в больнице после взрыва газа в Ингушетии Следком: в Ингушетии от взрыва газа в котельной пострадал 14-летний ребенок

В Ингушетии пострадал ребенок в результате взрыва газа в селении Плиево, сообщила пресс-служба регионального Следкома. Мальчик, получивший ожоги, госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

По предварительной информации, 7 июня в котельной на территории частного домовладения по улице Осмиева в селении Плиево Назрановского района возникло возгорание газовоздушной смеси. При этом другие жильцы домовладения не пострадали. Следственные органы и прокуратура Ингушетии в настоящее время ведут проверку по факту получения ожогов ребенком 2012 года рождения.

Ранее три человека, в том числе подросток, пострадали при взрыве газа в кафе Новосибирска. В пресс-службе регионального Минздрава проинформировали, что инцидент произошел на улице Большевистской. По данным ведомства, состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.

До этого подросток погиб при взрыве баллона с газом в гараже в Ленинградской области. Из сообщения СУ СК России по региону следует, что следователи возбудили уголовное дело. Отец 13-летнего мальчика получил травмы.