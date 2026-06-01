Мальчик умер при взрыве в гараже в российском регионе В Ленобласти подросток погиб при взрыве газового баллона в гараже

Подросток погиб при взрыве баллона с газом в гараже в Ленинградской области, следует из сообщения СУ СК России по региону в Telegram-канале. Следователи возбудили уголовное дело. Отец 13-летнего мальчика получил травмы.

В результате хлопка газового баллона в помещении гаража, расположенного на расстоянии 20 метров от дома по Грибной улице в деревне Борисова Грива Всеволожского района, погиб 13-летний подросток, — говорится в сообщении.

Предварительно, баллон стоял у разогретой печи. В это время произошла утечка газа. Информации о состоянии отца погибшего школьника нет.

Ранее пять человек пострадали при взрыве газа в частном доме в сельском поселении Троицкое Ингушетии. Речь идет о родителях и их детях — двух сыновьях и дочери. Всех с ожогами различной степени тяжести доставили в больницу. СК возбудил уголовное дело.

В дагестанском поселке Ленинкент до этого взорвалась газовоздушная смесь в частном доме. Мужчина, находившийся в помещении санузла, был госпитализирован в ожоговое отделение республиканской больницы. Возгорания и разрушений не последовало.