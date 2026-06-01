На канале RT прошла премьера фильма «Сильные духом. Тыл»

RT презентовал фильм «Сильные духом. Тыл», сообщает издание. В работе рассказали о жительнице Екатеринбурга Екатерине Шельпяковой, которая готовит домашнюю еду для бойцов СВО.

Сообщается, что в данный момент девушка готовит на роту из 100 человек, ей помогает подруга. После приготовления еду отправляют солдатам на передовую.

Ранее героиня фильма RT Шельпякова призналась, что вначале начинала готовить для своего молодого человека. Отмечается, что военные всегда с нетерпением ждут посылки с домашней едой и всегда отвечают благодарностью.

До этого RT выпустил ролик о подвиге российского военнослужащего Сергея Ярашева. Он в одиночку 68 дней оборонял позицию в ДНР, во время выполнения задачи боец СВО лишился двух ступней.