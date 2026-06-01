Поиски Асылханова: последние новости 1 июня, как ищут, что проверяют

В Кемеровской области продолжаются поиски 23-летнего участника спецоперации Героя России Алексея Асылханова. Какие известны последние новости о случившемся сегодня, 1 июня?

При каких обстоятельствах исчез Асылханов

Алексей Асылханов бесследно исчез 3 апреля в Юрге. В тот день он сообщил своей супруге Валерии, что отправляется на работу, но там так и не появился. Когда он не вернулся домой, жена военного забила тревогу.

По словам Валерии, обычно ее супруг ездил на работу на личном автомобиле, однако в день пропажи тот сломался. Женщина также рассказала, что у ее мужа несколько ранений, он ходит на протезе.

Жена военного отмечала, что в день исчезновения у Асылханова при себе была сумка со всеми документами: паспортом, военным билетом и прочими удостоверениями.

В ходе следствия было установлено, что 3 апреля мужчина сел в неизвестный автомобиль. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, однако номер машины вычислить не удалось.

«Мне просто сказали, что он сел в машину, а куда они поехали — отследить не удалось», — заявила Валерия.

Супруга Асылханова отвергала версию о возвращении мужа в зону СВО, поскольку они ждут рождения ребенка.

«Он давно знал об этом. И он, и я очень ждали этого ребенка. Я верю, что с Лешей все хорошо и он вернется», — сообщила она.

Валерия также отмечала, что не получала никаких требований о выкупе. Соответствующей информации, по ее словам, не поступало и от правоохранительных органов.

Алексей Асылханов Фото: t.me/gumvd42*

Как проходят поиски Асылханова

На настоящий момент местонахождение Алексея Асылханова остается неизвестным. Бывший сотрудник МВД, эксперт-криминалист Михаил Игнатов сообщил ИА Регнум, что, скорее всего, правоохранители уже проверили телефон и операции по банковским картам военного, но это не помогло установить его местоположение.

«Это одно из первых, что делается при пропаже человека. Когда исчезает человек, проверяется его телефон, все его контакты, все последние звонки, все последние СМС-сообщения, общение в соцсетях. Параллельно проверяются банковские карты, какие были транзакции, какие были переводы, поступления, покупки и так далее, и где это все происходило конкретно. Это азы оперативно-разыскной деятельности», — заявил он.

По словам эксперта, есть основания полагать, что сотрудники полиции, которые занимаются поисками, уже это сделали.

Сестра военного Рената рассказала, что не знает, какой основной версии исчезновения ее брата придерживается следствие.

«Никаких зацепок новых нет. Какая основная версия исчезновения брата у Следственного комитета, не знаю. Но город у нас маленький, и найти человека, как мне кажется, легко можно было бы. <...> Если честно, мы не знаем, что могло произойти с Лешей. Дай Бог, что с ним все будет хорошо», — отметила она.

Какой подвиг совершил Асылханов

В сентябре 2025 года Минобороны РФ сообщило о присвоении Алексею Асылханову звания Героя России за подвиг в зоне СВО.

«Во время боев под Артемовском гвардии рядовой Алексей Асылханов остановил наступление противника, корректируя огонь артиллерии с БПЛА. Благодаря мужеству и отваге молодого десантника всего за три дня было уничтожено 15 танков, 50 боевых бронированных машин и более 400 украинских военных», — заявили в ведомстве.

