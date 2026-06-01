Осужденный по громкому делу ушел на СВО

Фигурант дела банды Христева ушел на СВО и получил ранение

Алексей Чеботарев, один из участников банды Павла Христева, занимавшейся похищениями и убийствами людей, заключил контракт с Минобороны РФ и получил ранение в зоне СВО, сообщил ТАСС один из участников процесса. Мужчина был осужден на 15 лет.

По некоторым данным, Алексей Чеботарев заключил контракт с МО РФ после приговора, по которому ему назначено было 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, ушел на СВО, где получил ранение, находится в настоящее время в больнице, — сказал собеседник агентства.

Чеботарев был осужден за два убийства (ст. 105 УК РФ) и десять покушений на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ). По приговору суда он возместил ущерб на общую сумму 28 млн рублей. Также фигурант заключил досудебное соглашение о сотрудничестве: он признал свою вину и назвал имена всех участников преступления.

Ранее фигурант дела о хищении у «Росгеологии» 12,6 млн рублей и бывший первый замглавы корпорации Руслан Горринг ушел на СВО. Уголовное преследование в отношении мужчины приостановлено.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
