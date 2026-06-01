01 июня 2026 в 15:42

Врач дал советы, как защитить детей от травм в период летних каникул

Травматолог Ефинов призвал держать детей дальше от открытого огня

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Родителям нельзя оставлять окна открытыми даже при установленных москитных сетках при наличии в квартире маленьких детей — те могут упасть прямо вместе с ними, напомнил в беседе с Pravda-nn.ru травматолог-ортопед Александр Ефинов. Он также призвал взрослых держать ребенка подальше от горячей плиты, утюга, открытого огня и петард.

Ожоги оставляют шрамы и могут быть смертельными. Профилактика тут одна: держать детей подальше от плиты и огня, убирать спички и зажигалки, ставить плиты высоко. Не оставляйте окна открытыми, не полагайтесь на москитные сетки как на защиту и не ставьте мебель у окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник. Учите детей безопасности и следите, чтобы старшие присматривали за младшими, — порекомендовал Ефинов.

Он посоветовал регулярно объяснять детям правила дорожного движения, а во время поездок с ними использовать специальные кресла. Наконец, категорически нельзя оставлять несовершеннолетних без присмотра у водоемов. Специалист добавил, что самой опасной считается травма ныряльщика — повреждение шеи, которое происходит при резком погружении в воду вниз головой.

Ранее травматолог Михаил Дорошев заявил, что перелом отличается от ушиба потерей чувствительности ниже места удара — этот признак указывает на повреждение нерва. Для такой серьезной травмы характерны слышимый или ощутимый хруст при попытке движения и простреливающая боль.

Здоровье
дети
травмы
врачи
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

