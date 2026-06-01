01 июня 2026 в 16:37

Волгоградская крупа покорила китайцев не только вкусом, но и видом

Волгоградские продукты быстрого приготовления заинтересовали китайский рынок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Волгоградская компания — производитель зерновых хлопьев, муки, круп и продуктов быстрого приготовления — представила свою продукцию на фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Китае, сообщает Агротайм. Участие в мероприятии стало шагом в продвижении российских товаров глубокой переработки на один из крупнейших потребительских рынков мира.

На выставке производитель провел более 30 деловых встреч с китайскими партнерами и потенциальными покупателями. Особое внимание участников привлекла упаковка, адаптированная под китайский рынок: местные потребители обращают внимание на визуальное оформление, понятную маркировку и удобный формат.

Компания начала поставки в КНР в конце 2023 года. Тогда же были зарегистрированы торговые марки, а в 2025 году производитель открыл флагманский магазин на одной из популярных китайских онлайн-площадок.

Для российского АПК важен переход от сырьевого экспорта к продаже готовой продукции с добавленной стоимостью. Волгоградский производитель уже поставляет товары более чем в 50 регионов России и в 11 зарубежных стран, включая Казахстан, Узбекистан, Израиль, Египет и Китай.

Ранее глава МИД КНР Ван И сообщил, что стратегическая координация России и Китая открывает новый этап перспективного и быстрого развития отношений между странами.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
