01 июня 2026 в 09:58

Лавров послал сигнал Западу об отношениях России и Китая

Сергей Лавров
Сотрудничество Москвы и Пекина не подразумевает направленности против других стран, говорится в послании главы МИД РФ Сергея Лаврова участникам IX международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху». Текст документа зачитал его замглавы Андрей Руденко, передает ТАСС.

Российско-китайские отношения не предполагают ограничения суверенитета ни одной из сторон, не скованы идеологическими рамками, не направлены против третьих стран, устойчивы к влиянию внешних факторов, — указал министр.

Лавров также подчеркнул, что российско-китайская внешнеполитическая связка выступает сегодня главным стабилизирующим фактором в мировых делах. Он отметил, что в ее основе лежит широкая общность интересов и близость подходов по международной проблематике.

Ранее представитель Минобороны КНР Цзян Бинь сообщил, что Китай и Россия продолжат укреплять взаимодействие в оборонной сфере. По его словам, стороны намерены расширять совместные учения и подготовку, чтобы вместе противостоять различным рискам и вызовам и обеспечивать глобальную и региональную безопасность и стабильность.

