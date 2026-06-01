Стало известно, когда россияне с детьми смогут получить новую выплату

С 1 июня семьи с детьми смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ

Многодетные семьи с 1 июня смогут подать через портал «Госуслуги» заявление на получение новой семейной выплаты, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. Выплату смогут получить семьи с двумя и более детьми при доходе ниже 1,5 прожиточного минимума, уплате НДФЛ и отсутствии долгов по алиментам, передает РИА Новости.

С 1 июня на портале появилась услуга, при помощи которой семьи с двумя и более детьми могут оформить новый вид ежегодной выплаты, — говорится в сообщении.

Размер выплаты рассчитывается как разница между фактически уплаченным налогом на доходы физических лиц и суммой налога, рассчитанной по ставке 6%. В аппарате вице-премьера привели пример: если семья в 2025 году заплатила НДФЛ по ставке 13% на сумму 100 тыс. рублей, то при ставке 6% налог составил бы 46 154 рубля. Соответственно, размер выплаты достигнет 53 846 рублей.

Оформить выплату можно один раз за предыдущий год. Подать заявление необходимо в период с 1 июня по 30 сентября, а его рассмотрение обычно занимает до 10 рабочих дней. В дальнейшем услугу планируется интегрировать в раздел «Жизненная ситуация» на портале «Госуслуги», посвященный поддержке семей с детьми.

Ранее стало известно, что Социальный фонд России начал принимать заявления на новую ежегодную семейную налоговую выплату. Прием заявлений начнется с 1 июня и будет продолжаться до 1 октября.

