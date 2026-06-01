Наступление ВС РФ на Харьков 1 июня: последние новости, сводка из Купянска

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 1 июня 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в понедельник, 1 июня: обстановка на фронте сегодня

«На Харьковском направлении наши бойцы продолжают планомерно уничтожать военную инфраструктуру противника и лишать его возможности вести разведку и координировать боевые действия. В ходе очередной успешной операции военнослужащие батальона „Ваха“ спецназа „Ахмат“ МО РФ совместно с бойцами СКАД 607 „Горец“, 245-го мотострелкового полка МО РФ и сотрудниками ПУ „Октябрьский“ ФСБ России выявили и уничтожили пункт управления БПЛА противника. Благодаря грамотной разведке и слаженному взаимодействию подразделений цель была своевременно обнаружена, после чего по ней было нанесено точное огневое поражение. В результате пункт управления вместе с находившимся там оборудованием был полностью выведен из строя. Лишение противника подобных объектов существенно снижает его возможности по ведению воздушной разведки, корректировке огня и управлению беспилотными системами на данном участке фронта», — написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Северный ветер» передает, что на Харьковском направлении ВС РФ продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области.

«Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Казачьей Лопани, Липцев, Белого Колодезя, Бугаевки, Рубежного, Митрофановки, Котовки и Григорьевки. Командование артиллерийских подразделений ВСУ, действующих в Харьковской области, активно формирует отдельные расчеты из числа бывших заключенных для ведения заградительного огня. В районе Казачьей Лопани противник продолжает оборудовать позиции на подступах к населенному пункту. Наши артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по вскрытым целям противника. На Липцевском направлении противник активных действий не предпринимал», — отметили авторы канала.

По их словам, на Волчанском направлении штурмовые подразделения ВС РФ продвинулись на семи участках до 500 метров.

«Наши штурмовики ведут стрелковые бои в селе Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района. Подразделения РХБЗ ГВ „Север“ в очередной раз нанесли удары ТОС по позициям 72-й ОМБр в районе Терновой и 127-й ОТМБр около Избицкого. На Великобурлукском направлении без существенных изменений. Наши военнослужащие закрепляются на ранее занятых позициях», — добавил «Северный ветер».

Военный блогер Олег Царев рассказал, что в Купянске ВС РФ продвинулись на полкилометра, развивая успех на северо-западе города и удерживая позиции рядом с хлебозаводом.

«Также ВС РФ продавливают оборону ВСУ по всему левому берегу Оскола. На Харьковском участке ВС РФ с двух сторон атакуют Лосевку. На востоке от Волчанска наши наступают вдоль р. Волчьей. В Охримовке идут ожесточенные встречные бои. На севере от села зачищены высоты, враг выбит из Рыбалкино, идут бои за леса на высотах севернее Малой Волчьей», — добавил он.

Минобороны РФ вчера заявило, что в Харьковской области нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Избицкое, Липцы, Хатнее и Рубежное.

«Противник потерял до 185 военнослужащих, 19 автомобилей, 105-мм гаубицу М101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск „Запад“ улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Благодатовка, Шийковка Харьковской области», — добавили в МО РФ.

