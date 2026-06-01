Путин поручил наладить теплоснабжение в домах жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с исполнительными органами Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей разработать максимально эффективную модель теплоснабжения для многоквартирных домов, оснащенных индивидуальными газовыми котлами. Исполнение поручения главы государства должно быть обеспечено до 1 сентября 2026 года.

Правительству Российской Федерации обеспечить совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей формирование наиболее эффективной модели организации теплоснабжения в многоквартирных домах, оборудованных индивидуальными газовыми теплогенераторами, и при необходимости внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации, — говорится в поручении.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что в России необходимо детализировать расчет стоимости жилищно-коммунальных услуг, чтобы он стал понятным для граждан. По его словам, это решение сделает процесс формирования квитанций более прозрачным.