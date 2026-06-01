01 июня 2026 в 11:16

В России зафиксировали сохранение минимальных показателей по безработице

ВЦИОМ: уровень безработицы в РФ в марте остался минимальным почти за 35 лет

Уровень безработицы в РФ в марте сохранил минимальные значения почти за 35 лет, следует из данных ВЦИОМа, опубликованных в Telegram-канале. Показатель за первый весенний месяц составлял 2,2%, при этом естественный уровень безработицы равнялся 4–5%.

Также, по данным ВЦИОМа, у 76% россиян нет знакомых, которые потеряли работу в последний месяц. Отмечается, что РФ стала лидером на фоне европейских стран по низкому уровню безработицы и обогнала по данному показателю США и Китай.

Ранее президент РФ Владимир Путин также заявил, что уровень безработицы в России остается на уровне 2,2%. Он отметил, что рост промышленного производства в марте составил 2,3%.

До этого Центральный банк РФ сообщил, что уровень безработицы в России остается на историческом минимуме. По данным регулятора, рост зарплат в стране продолжает опережать рост производительности труда. Согласно опросам, количество предприятий, которые испытывают дефицит кадров, достигло минимального значения с середины 2023 года.

