Центробанк оценил уровень безработицы в России

Центробанк: уровень безработицы в России остается на историческом минимуме

Уровень безработицы в России остается на историческом минимуме, сообщили в Центробанке РФ. По данным регулятора, рост зарплат в стране продолжает опережать рост производительности труда.

При этом безработица остается на исторических минимумах, а рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда, — сказано в сообщении.

В Центробанке отметили, что напряженность на российском рынке планомерно снижается. Согласно опросам, количество предприятий, которые испытывают дефицит кадров, достигло минимального значения с середины 2023 года.

Ранее Центробанк сообщал, что международные резервы России за неделю, с 10 по 17 апреля, выросли на 0,6% и достигли $779,5 млрд (около 59 трлн рублей). По информации ведомства, за семь дней накопления увеличились на $4,7 млрд (около 356 млрд рублей).

До этого глава ВТБ Андрей Костин заявил, что достижение ключевой ставкой Банка России диапазона 8–9% к 2027 году является вполне реальным сценарием. По его словам, взятый регулятором курс на подавление инфляции необходимо выдержать.