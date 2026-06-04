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04 июня 2026 в 14:33

В Рязанской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Рязанской области зафиксировали смертельное ДТП с участием грузового и легкового автомобилей, сообщает «МК в Рязани». Инцидент произошел на 498-м километре федеральной трассы Р-132.

Сообщается, что на автодороге столкнулись российский ВИС и грузовик марки Dongfeng. В результате ДТП водитель отечественного авто получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что годовалая и четырехлетняя девочки погибли в результате жесткого ДТП на трассе А-114 под Тихвином. Авария произошла днем 2 июня при лобовом столкновении автомобилей Audi и Renault.

До этого сообщалось, что четыре человека, включая двоих детей, погибли в результате лобового столкновения Renault Duster и Audi на трассе в Тихвинском районе Ленинградской области. Еще двое пострадали, в тяжелом состоянии они были доставлены в больницу.

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грузовики
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