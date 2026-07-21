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21 июля 2026 в 23:24

В России подготовили план по борьбе с киберпреступностью

Минцифры вынесло на обсуждение доктрину по борьбе с киберпреступлениями

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Минцифры России подготовило проект доктрины по борьбе с ИТ-преступлениями. Документ опубликован для общественного обсуждения.

Доктрина направлена на усиление защиты граждан и бизнеса от киберпреступности. Кроме того, документ должен упорядочить взаимодействие государственных органов и организаций, чтобы их работа по противодействию кибермошенникам была более согласованной.

В министерстве подчеркнули, что опубликованный проект содержит основные направления деятельности, а не готовые механизмы их реализации. Для внедрения отдельных положений потребуется подготовка изменений в законодательство.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать россиянам уведомления от имени Государственной жилищной инспекции с информацией о якобы выявленных нарушениях. В них указываются данные получателя, говорится о якобы завершенной проверке жилья, нарушениях при перепланировке и вынесенном постановлении.

До этого Шейкин заявил, что мошенники начали использовать новую схему обмана россиян в аэропортах с помощью QR-кодов. Злоумышленники предлагают пассажирам отсканировать его якобы для получения скидок, бонусов или участия в акциях магазинов беспошлинной торговли.

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