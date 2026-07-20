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20 июля 2026 в 02:39

В Совфеде предупредили о новой схеме мошенников в аэропортах

Сенатор Шейкин предупредил об обмане с QR-кодами в аэропорту

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян в аэропортах с помощью QR-кодов, заявил РИА Новости сенатор Артем Шейкин. Злоумышленники предлагают пассажирам отсканировать его якобы для получения скидок, бонусов или участия в акциях магазинов беспошлинной торговли.

По его словам, мошенники могут представляться сотрудниками известных компаний или предлагать помощь с навигацией в аэропорту. После этого они убеждают человека перейти по QR-коду, обещая скидку в Duty Free, однако он ведет на поддельный сайт.

На странице пользователя могут попросить указать номер телефона, данные банковской карты, авторизоваться через интернет-банк или портал «Госуслуги», подтвердить действие кодом из СМС либо установить приложение. Парламентарий подчеркнул, что злоумышленники рассчитывают на невнимательность пассажиров, которые спешат и не всегда успевают проверить, куда ведет QR-код и для чего требуется вводить личные данные.

Ранее стало известно о новой мошеннической схеме с долгами за электричество с вредоносной ссылкой. По словам юриста Ивана Соловьева, из-за перехода по ссылке взламывают аккаунт, а позже начинают звонить украинские мошенники, представляясь правоохранительными органами, и склонять к преступным действиям.

Общество
Россия
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