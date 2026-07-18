Россиян предупредили о схеме мошенников с оплатой долгов за электричество Юрист Соловьев: долги за оплату энергоэнергии стали новой схемой мошенников

Выявлена новая мошенническая схема с долгами за электричество с вредоносной ссылкой, сообщил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед, руководитель проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев. По его словам, из-за перехода по ссылке взламывают аккаунт, а позже начинают звонить украинские мошенники, представляясь правоохранительными органами и склонять к преступным действиям.

Выявлена новая мошенническая схема. В мессенджере приходит сообщение из частного подменного номера с префиксом 916 якобы от имени некого центра расчетов MЭС. В сообщении говорится о начислении штрафа за несвоевременную оплату за электроэнергию, а также рекомендуется ознакомиться с текущим состоянием счета и информацией по начислению по ссылке, — рассказал Соловьев.

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