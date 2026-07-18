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18 июля 2026 в 14:42

Россиян предупредили о схеме мошенников с оплатой долгов за электричество

Юрист Соловьев: долги за оплату энергоэнергии стали новой схемой мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Выявлена новая мошенническая схема с долгами за электричество с вредоносной ссылкой, сообщил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед, руководитель проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев. По его словам, из-за перехода по ссылке взламывают аккаунт, а позже начинают звонить украинские мошенники, представляясь правоохранительными органами и склонять к преступным действиям.

Выявлена новая мошенническая схема. В мессенджере приходит сообщение из частного подменного номера с префиксом 916 якобы от имени некого центра расчетов MЭС. В сообщении говорится о начислении штрафа за несвоевременную оплату за электроэнергию, а также рекомендуется ознакомиться с текущим состоянием счета и информацией по начислению по ссылке, — рассказал Соловьев.

Ранее жительница Санкт-Петербурга осталась без денег и золота на сумму в 3 млн рублей по вине обманутой мошенниками дочери. Полиция поймала 22-летнего мужчину, который обманул 18-летнюю дочь ограбленной женщины. Мошенники связались с девушкой под видом сотрудников силовых ведомств и убедили ее в срочной необходимости декларирования всех семейных накоплений.

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