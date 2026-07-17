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17 июля 2026 в 13:59

Мошенники убедили доверчивую девушку оставить им ключ от ее квартиры

Доверчивая петербурженка доверила вору ключ от квартиры по совету мошенников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Жительница Санкт-Петербурга осталась без денег и золота на сумму в 3 млн рублей по вине обманутой мошенниками дочери, сообщила пресс-служба МВД региона в МАКС. Полиция поймала 22-летнего мужчина, который обманул 18-летнюю дочь ограбленной женщины.

Телефонные аферисты связались с девушкой под видом сотрудников силовых ведомств и убедили ее в срочной необходимости декларирования всех семейных накоплений. Поверив обманщикам, дочь ушла из дома, но оставила ключи от квартиры на Рижском проспекте под входным ковриком для визита «проверяющего».

Вернувшись, женщины обнаружили взломанный сейф, общий ущерб превысил 3,3 млн рублей, — отметили в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов быстро вышли на след предполагаемого исполнителя кражи и задержали его. В отношении 22-летнего молодого человека следователи уже возбудили уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается.

Ранее в Рязани 32-летнего курьера телефонных мошенников осудили за хищение 890 тыс. рублей у двух пенсионерок. Мужчину приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, его обязали вернуть пострадавшим потерянные средства.

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