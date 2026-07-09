Курьеру мошенников вынесли приговор за хищение 890 тыс. рублей в Рязани

В Рязани 32-летнего курьера телефонных мошенников осудили за хищение 890 тыс. рублей у двух местных пенсионерок, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на прокуратуру Рязанской области. Мужчину приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, его обязали вернуть пострадавшим потерянные средства.

По данным прокуратуры, противоправные действия были совершены в декабре 2025 года. Мошенники, используя подменные номера, убедили потерпевших, что их средства уходят на финансирование запрещенных структур. Злоумышленники под видом сотрудников правоохранительных органов и госучреждений посоветовали жертвам передать накопления курьеру.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге курьер телефонных аферистов предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Мужчина забрал деньги у пожилых жертв в размере около 1 млн рублей.