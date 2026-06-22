В Петербурге осудят курьера мошенников, забравшего у жертв 1 млн рублей

В Санкт-Петербурге курьер телефонных аферистов предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, пишет «МК в Питере» со ссылкой на прокуратуру города. По данным ведомства, мужчина забрал деньги у пожилых жертв в размере около 1 млн рублей.

В ходе преступной схемы мошенники представлялись сотрудниками банка и убеждали пенсионеров в том, что якобы злоумышленники пытаются украсть их деньги. Аферисты предлагали жертвам передать средства курьеру для их последующего размещения на «безопасном счете».

Всего жертвами группы стали четыре пожилых человека. Уточняется, что прокуратура уже утвердила обвинительное заключение в отношении курьера мошенников. Уголовное дело передали в суд.

Ранее жительница Усть-Илимска отдала мошенникам 7,9 млн рублей. Ее пытались переубедить сотрудники банка, полиции и родственники.