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19 июня 2026 в 10:27

В Усть-Илимске местная жительница отдала мошенникам 7,9 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Жительница Усть-Илимска отдала мошенникам 7,9 млн рублей, сообщает «КП-Иркутск». Ее пытались переубедить сотрудники банка, полиции и родственники.

По видеосвязи на связь вышел «сотрудник ФСБ» и принялся запугивать. Обвинил в пособничестве недружественной стране, в торговле запрещенными веществами, в заведенном фиктивном уголовном деле. Женщину убедили: пока банк не арестовал счета, нужно срочно снять все до копейки, — сообщили в МВД региона.

Женщина не прислушалась к окружающим, сняла всю сумму и передала ее курьеру злоумышленников. Лжесиловики пообещали вернуть деньги после ее визита в Иркутск. После этого она отправилась в органы госбезопасности, однако ей сообщили, что сотрудников с такими данными не существует. Осознав, что стала жертвой мошеннической схемы, женщина обратилась в полицию.

Ранее спецслужбы ДНР задержали мужчину, который угрожал оружием работникам логистической компании и при этом представлялся сотрудником ФСБ. Задержанный находится под стражей до принятия процессуального решения.

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Иркутская область
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полиция
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