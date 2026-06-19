В Усть-Илимске местная жительница отдала мошенникам 7,9 млн рублей

Жительница Усть-Илимска отдала мошенникам 7,9 млн рублей, сообщает «КП-Иркутск». Ее пытались переубедить сотрудники банка, полиции и родственники.

По видеосвязи на связь вышел «сотрудник ФСБ» и принялся запугивать. Обвинил в пособничестве недружественной стране, в торговле запрещенными веществами, в заведенном фиктивном уголовном деле. Женщину убедили: пока банк не арестовал счета, нужно срочно снять все до копейки, — сообщили в МВД региона.

Женщина не прислушалась к окружающим, сняла всю сумму и передала ее курьеру злоумышленников. Лжесиловики пообещали вернуть деньги после ее визита в Иркутск. После этого она отправилась в органы госбезопасности, однако ей сообщили, что сотрудников с такими данными не существует. Осознав, что стала жертвой мошеннической схемы, женщина обратилась в полицию.

Ранее спецслужбы ДНР задержали мужчину, который угрожал оружием работникам логистической компании и при этом представлялся сотрудником ФСБ. Задержанный находится под стражей до принятия процессуального решения.