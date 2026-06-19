Задержан мужчина, который выдавал себя за сотрудника ФСБ

Задержан мужчина, который выдавал себя за сотрудника ФСБ В ДНР задержали мужчину с оружием, выдававшего себя за сотрудника ФСБ

Спецслужбы ДНР задержали мужчину, который угрожал оружием работникам логистической компании и при этом представлялся сотрудником ФСБ, сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР. Задержанный находится под стражей до принятия процессуального решения.

В результате совместных мероприятий Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике и МВД по ДНР задержан житель Донецка, угрожавший оружием сотрудникам логистической компании и представлявшийся сотрудником ФСБ России, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские мошенники в Черниговской области начали обманывать родственников пропавших без вести военнослужащих ВСУ. По словам источника, мошенники также предлагают украинским подразделениям несуществующие товары и услуги.

До этого в пресс-службе УБК МВД России сообщили, что мошенники начали представляться родственникам участников СВО военными корреспондентами. Злоумышленники активно выходят на связь с ними и предлагают им помощь в оформлении выплат, наградных документов или поиске дополнительной информации.