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18 июня 2026 в 20:08

На Украине мошенники обманывают семьи пропавших военнослужащих ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украинские мошенники в Черниговской области начали обманывать родственников пропавших без вести военнослужащих ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам источника, мошенники также предлагают украинским подразделениям несуществующие товары и услуги.

Они (мошенники. — NEWS.ru) начали обманывать родственников пропавших без вести «офицеров» и «добровольцев» ВСУ, а также пытаться продать подразделениям украинской армии несуществующие автомобили и «сдать в аренду жилье» по предоплате, — сообщает источник.

Ранее пресс-служба УБК МВД России сообщила, что мошенники начали представляться родственникам участников СВО военными корреспондентами. Злоумышленники активно выходят на связь с ними и предлагают им помощь в оформлении выплат, наградных документов или поиске дополнительной информации.

До этого доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил, что блокировка спама и отключение доступа приложений к камере и микрофону защитят россиян от атак мошенников. По его словам, злоумышленники «работают как конвейер», день за днем придумывая новые методы обмана доверчивых граждан.

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